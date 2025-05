Derweil rücken die Inflationserwartungen vor allem in den USA wieder stärker in den Fokus. Unsicher sei vor allem, ob und wie lange die US-Notenbank Fed nach den Zollturbulenzen noch mit den nächsten Zinssenkungen zuwarten wird. «Auch wenn der Markt seine Erwartungen an Zinssenkungen in diesem Jahr bereits von vier auf zwei reduziert hat, könnten selbst diese noch zu optimistisch gedacht sein», so ein Kommentar von Robomarkets.