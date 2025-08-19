Andererseits richten sich die Blicke bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Besonderes Interesse kommt hier dem Auftritt des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag zu. Dieser dürfte zwar auf die US-Arbeitsmarktdaten vom Juli sowie auf die Revisionen älterer Jobdaten als Argumente für einen Richtungswechsel, nämlich eine erste Zinssenkung der US-Notenbank, hinweisen, aber auch die Unsicherheit mit Blick auf die Inflation betonen. Damit bleibe die Hürde für eine grosse Leitzinssenkung am 17. September um 0,5 Prozentpunkte hoch, schrieben die Experten der Dekabank. Aktuell rechnet eine deutliche Mehrheit unter den Finanzexperten mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.