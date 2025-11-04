Zudem seien die Marktteilnehmer wieder sensibler für makroökonomische Risiken geworden. Da in den USA der Shutdown anhalte, müssten sich Marktteilnehmer mit Blick auf die US-Wirtschaft weiterhin auf Daten privater Organisationen verlassen. Diese seien aber oftmals umfragebasiert und gäben nur ein unvollständiges Bild der wirtschaftlichen Realitäten, schreibt die Helaba in einem aktuellen Kommentar.