Mittelfristig werde der Franken zum Dollar aber nicht billiger werden, meint SGKB-CIO Thomas Stucki. «Das hat aber mehr mit dem Dollar als mit dem Franken zu tun. Das Vertrauen in den Dollar ist angekratzt», meint er. Denn mit den Angriffen gegen das Fed, den öffentlichen Forderungen von Trump für markant tiefere Zinsen und dem aggressiven Vorgehen gegenüber ihren Handelspartnern untergrüben die Amerikaner das Ansehen des Dollars zusätzlich.