Der Kurs des Euro gab auf 1,0756 US-Dollar nach 1,0788 am späten Nachmittag. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,08 Dollar notiert. Zur Schweizer Währung notiert der Euro noch bei 0,9517 Schweizer Franken nach 0,9535 am Nachmittag. Der Dollar hat derweil auch zum Franken zugelegt und notiert bei 0,8848 Franken (0,8838).