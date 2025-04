Auch zum Franken hat der US-Dollar Boden gut gemacht und wird derzeit zu 0,8322 Franken bewertet. Das ist mehr als am Vorabend mit 0,8280 Franken. Derweil kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9433 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9422 Franken gehandelt.