Auf die Frage, ob er sich darauf einstelle, dass sich die USA an den israelischen Militärschlägen beteiligen würden, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels in Kanada dem Sender Welt TV: «Es gibt offensichtlich noch keine Entscheidung der amerikanischen Regierung.» Diese würde «wohl erst in naher Zukunft getroffen».