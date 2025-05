US-Konjunkturdaten sind am Donnerstag besser als erwartet ausgefallen: In den USA hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben im April zwar weiter eingetrübt, aber nicht so stark wie erwartet. Dies sorgte am Nachmittag für etwas Auftrieb beim Kurs des Dollar, während Franken und Euro im Gegenzug unter Druck gerieten. Zuvor konnte ein unerwartet starker Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA indes nicht für grössere Impulse sorgen.