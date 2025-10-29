Gemäss dem Fed-Watcher von CME hat die Unsicherheit auch bei den Analysten zugenommen. So stieg die Wahrscheinlichkeit für gleichbleibende Zinsen im Dezember von knapp 10 auf 30 Prozent. Gleichzeitig kam sie für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte von über 90 auf fast 70 zurück. Und für den Januar gehen die Meinungen noch deutlich auseinander. Aber auch hier haben die Stimmen für ein vorsichtigeres Vorgehen des Fed klar zugenommen.