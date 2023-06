Zur Schweizer Währung notiert der US-Dollar am Abend bei 0,8964 Franken und damit etwas fester als noch am Vormittag. Der Euro notiert gegenüber dem Franken bei 0,9822 und damit etwas fester als noch am Morgen. Der Euro profitierte laut Händlern davon, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins "nur" um 25 und nicht um 50 Basispunkte angehoben hat.