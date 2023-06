Auch gegenüber dem Franken legte der "Greenback" zu. Das Währungspaar USD/CHF notiert am Nachmittag bei 0,8963 nach 0,8929 am Morgen. Demgegenüber hat sich das Währungspaar EUR/CHF am Nachmittag kaum bewegt und kostet aktuell 0,9823 nach 0,9829 Franken am Mittag. Der Euro profitierte laut Händlern davon, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins "nur" um 25 und nicht wie am Markt um 50 Basispunkte angehoben hat.