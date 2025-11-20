Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschliessung von Behörden (Shutdown) zeigte zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.