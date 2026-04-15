So kostet der «Greenback» am Abend 0,7816 Franken nach 0,7824 am frühen Nachmittag. Auch der Euro notiert am Abend mit 1,1800 leicht höher als am Nachmittag mit 1,1786. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9222 derweil mehr oder weniger auf der Stelle.
Konjunkturdaten sorgten am Markt für wenig Impulse. In den USA war der Empire-State-Index des laufenden Monats, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes der Region New York, trotz des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen.
Im Fokus blieben zur Wochenmitte aber die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg. «Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Strasse von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten», schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mal dominierten Hoffnungen, mal Sorgen. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung.
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(AWP)