Im Fokus blieben zur Wochenmitte aber die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg. «Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Strasse von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten», schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mal dominierten Hoffnungen, mal Sorgen. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung.