Das Dollar/Franken-Paar steht derzeit bei 0,7852 nach einem höheren Stand von 0,7865 Franken am Mittag und Morgen. Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem Greenback in dieser Zeit ebenfalls etwas zugelegt, wie das Kursniveau von 1,1719 zeigt. Am Mittag und Vormittag notierte der Euro noch unter der 1,17-Marke. Das Euro/Franken-Paar trat derweil bei Kursen von 0,9202 mehr oder weniger auf der Stelle.