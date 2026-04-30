So notiert der Dollar am Abend auf 0,7810 Franken nach noch 0,7840 am Nachmittag. Der Euro hat in dieser Zeit ebenfalls merklich angezogen und kostet aktuell 1,1740 Dollar. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1691 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9169 mehr oder weniger auf der Stelle.