So notiert der Dollar am Abend auf 0,7810 Franken nach noch 0,7840 am Nachmittag. Der Euro hat in dieser Zeit ebenfalls merklich angezogen und kostet aktuell 1,1740 Dollar. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1691 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9169 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die EZB hat die Leitzinsen im Euroraum trotz des Inflationsschubs infolge des Iran-Kriegs unverändert belassen. Ökonomen erwarten jedoch, dass die Zentralbank im Jahresverlauf die Zinsen anheben wird - möglicherweise schon im Juni. Das würde den Euro tendenziell stützen.
«Je länger der Krieg anhält und je länger die Energiepreise auf hohem Niveau bleiben, desto stärker wird sich dies voraussichtlich auf die allgemeine Inflation und die Wirtschaft auswirken», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt. Bereits auf der aktuellen Sitzung des EZB-Rates sei die Möglichkeit einer Zinserhöhung «eingehend diskutiert worden».
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(AWP)