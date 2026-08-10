Trotz der schwachen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung sei die Veränderung bei den Zinserwartungen in den Vereinigten Staaten aber «recht moderat» ausgefallen, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Demnach wird weiter mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed bis zum Ende des Jahres gerechnet. Vor diesem Hintergrund seien die Kursverluste beim Dollar vergleichsweise leicht ausgefallen, sagte Commerzbank-Analyst Michael Pfister.