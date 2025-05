So notiert das Dollar/Frankenpaar mit 0,8286 Dollar klar über dem Niveau von Dienstagmorgen (0,8223). Und auch der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung klammerte sich am frühen Morgen mit 1,1300 US-Dollar an die Marke von 1,13 nach 1,1371 am frühen Dienstag.