Der US-Dollar hat bis am späten Montagvormittag die Verluste vom Vorwochenschluss wieder aufgeholt. Der Dollar war am Freitag - am Schweizer Nationalfeiertag - nach einem unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Derweil hatte der der US-Zollhammer auf den Franken keinen stärkeren Einfluss.