Der Euro hat am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) merklich zugelegt. Kurzzeitig stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1495 US-Dollar, was dem höchsten Stand seit Mitte April entsprach. Zuletzt gab sie einen guten Teil der Gewinne aber wieder ab und kostete zuletzt noch 1,1442 Dollar. Am Morgen hatte sie nur knapp über 1,14 Dollar notiert.