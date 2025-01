Der US-Dollar hat über Nacht auf Donnerstag am Vortag verlorenes Terrain teilweise wieder aufgeholt. Am Mittwoch hatten unerwartet gute Inflationsdaten den Greenback zeitweise belastet und nun die Verluste aber mehrheitlich wieder abgeschüttelt. Aktuell kostet ein Euro 1,0286 Dollar. Das ist etwas weniger als am Vorabend mit 1,0292.