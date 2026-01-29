Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Dollar nicht nachhaltig gefestigt. Das Fed hatte den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Zudem haben die US-Notenbanker keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben, obwohl US-Präsident Donald Trump zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert hatte. Im vergangenen Jahr hatte das Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert.