In den beiden vergangenen Handelstagen hatte der Euro von einer Dollar-Schwäche profitiert und in dieser Zeit etwa einen Cent zulegen können. Hintergrund sind zunehmende Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September, nachdem die US-Inflation zuletzt schwächer als erwartet gestiegen war und auch die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt negativ überrascht hatte. Seitdem gilt eine Zinssenkung im September als so gut wie sicher.