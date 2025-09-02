Die USA kommen aus einem langen Wochenende mit dem «Labor Day» zurück und starten laut Commerzbank nun in eine vollgepackte Woche. Beim ISM-Index rücken ihrer Einschätzung nach zwei Fragen in den Vordergrund. Nämlich ob die Unterkomponente für die zu zahlenden Preise weiter angestiegen ist und ob sich die Unterkomponente für die Beschäftigung wieder erholt hat.