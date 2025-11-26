Gemäss dem FedWatch-Tool von CME rechnen 85 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Im Tagesverlauf stehen dann weitere Konjunkturdaten auf der Agenda, unter anderem die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und am Abend mit dem «Beige Book» der Konjunkturbericht des Fed.