Am späten Freitagabend notierte das USD/EUR-Paar bei 1,1187 nach 1,1154 bei Beginn der Rede und 1,1128 noch am Morgen. Zwischenzeitlich wurde das Paar gar erstmals seit 13 Monaten wieder über der Marke von 1,12 US-Dollar gehandelt. Auch zum Franken verlor der Greenback am Freitag deutlich an Terrain. Das USD/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,8480 um nach 0,8515 noch am frühen Morgen. Gering waren die Bewegungen beim EUR/CHF-Paar, das zuletzt bei 0,9485 notierte.