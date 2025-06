Insgesamt war die US-Teuerung im Mai den vierten Monat in Folge langsamer als prognostiziert gestiegen. Dies halte laut Händler die Hoffnungen am Leben, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins in diesem Jahr doch noch einmal senken könnte. In Anbetracht des bisher noch ausgebliebenen Zollschubs bei der Inflation dürfte das Fed jedoch «einstweilen ihre Füsse weiterhin stillhalten», heisst es in einer Ersteinschätzung.