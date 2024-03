Die Finanzmärkte wurden in ihrer Erwartung von Zinssenkungen durch die Fed bestätigt. «Der US-Arbeitsmarkt läuft rund, aber nicht heiss», kommentierten die Volkswirte der Commerzbank die Daten. «Die Fed kann daher in Ruhe weitere Zahlen abwarten, ehe sie die erwartete Zinswende einleitet.» Die Commerzbank geht von einer ersten Zinssenkung im Juni aus. Dies wird auch an den Finanzmärkten überwiegend so erwartet. Sinkende Zinsen belasten tendenziell eine Währung.