Die Finanzmärkte sehen sich nach den Daten in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken dürfte. Dies belastete den Dollar. In der Eurozone sind in kurzer Frist keine weiteren Leitzinssenkungen zu erwarten. «Die Leitzinsen sind aktuell auf einem sehr guten Niveau», sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am vergangenen Freitag in Frankfurt. «Von hier aus können wir schauen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt.»