Zum Franken bewegt sich der Dollar am frühen Abend in einer engen Spanne um die Marke von 0,7957 Franken, nachdem er kurz vor Mittag noch bei 0,7995 Franken notiert hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung bleibt auf einem Kursniveau von 1,1735 Dollar, nachdem sie am Mittag mit 1,1687 noch deutlich tiefer gehandelt wurde. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9338 mehr oder weniger auf der Stelle.