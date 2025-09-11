Zum Franken bewegt sich der Dollar am frühen Abend in einer engen Spanne um die Marke von 0,7957 Franken, nachdem er kurz vor Mittag noch bei 0,7995 Franken notiert hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung bleibt auf einem Kursniveau von 1,1735 Dollar, nachdem sie am Mittag mit 1,1687 noch deutlich tiefer gehandelt wurde. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9338 mehr oder weniger auf der Stelle.
Der Anstieg der US-Inflationsrate im August lag im Rahmen der Erwartung. Mit 2,9 Prozent liegt die Jahresrate allerdings deutlich über dem Inflationsziel der Fed von zwei Prozent. «Die Fed wird sich durch die Daten nicht von der nahezu sicheren Zinssenkung auf der Sitzung in der kommenden Woche abhalten lassen», kommentierte Commerzbank-Analyst Bernd Weiden Steiner. «Für die US-Notenbank steht jetzt der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Interesses.»
Derweil beliess die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Zinsen unverändert. Laut Ökonomen sprechen zudem die Äusserungen von EZB-Chefin Christine Lagarde gegen eine baldige Leitzinssenkung. «Mit dem Hinweis auf nun ausgeglichenere Wachstumsrisiken und ein Ende des Disinflationsprozesses in der Eurozone hat Lagarde heute ganz klar signalisiert, dass die Europäische Zentralbank mit dem derzeitigen Zinsniveau sehr zufrieden ist und bis auf Weiteres keinen Handlungsbedarf sieht», kommentierte Eckhard Schulte, Chef von MainSky Asset Management.
awp-robot/
(AWP)