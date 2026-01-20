Entsprechend neigt der Greenback auch weiterhin zur Schwäche. Das Euro/Dollar-Paar geht am Dienstagmorgen zu 1,1664 um und hat seine Avancen damit seit Montagmorgen (1,1629) weiter ausgebaut. Ähnlich sieht es beim Dollar/Franken-Paar aus, das mit 0,7966 weiter gesunken ist. Am Montag um diese Zeit notierte es noch bei 0,7988. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar kaum bewegt.