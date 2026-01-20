Entsprechend neigt der Greenback auch weiterhin zur Schwäche. Das Euro/Dollar-Paar geht am Dienstagmorgen zu 1,1664 um und hat seine Avancen damit seit Montagmorgen (1,1629) weiter ausgebaut. Ähnlich sieht es beim Dollar/Franken-Paar aus, das mit 0,7966 weiter gesunken ist. Am Montag um diese Zeit notierte es noch bei 0,7988. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar kaum bewegt.
Wie die Commerzbank festhält, ist der Franken zum Wochenstart als grösster Profiteur unter den G10-Währungen aus dem Handel gegangen. «Damit erweist er sich als der ultimative sichere Hafen in den aktuell (wieder) unsicheren Zeiten - zumindest unter den Währungen», schreiben die Experten.
awp-robot/hr/ra
(AWP)