Zum Schweizer Franken hat der Dollar am Mittwoch bis zum Abend auf 0,7785 nachgegeben und damit die Marke von 78 Rappen noch deutlicher unterschritten. Zum Euro wurde der «Greenback» zuletzt bei 1,1751 gehandelt. Das Euro-Franken-Paar notiert mit 0,9148 kaum verändert zum frühen Handel.
Auch schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten belasteten die US-Währung. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP stieg die Beschäftigtenzahl um 109'000 - Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120'000 Stellen erwartet. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht.
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(AWP)