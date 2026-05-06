Nach Signalen für eine Entspannung im Nahen Osten stand zur Wochenmitte der US-Dollar etwas unter Druck. US-Präsident Donald Trump sieht die USA nach eigenen Worten kurz vor einer Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts. Man sei «sehr nah dran», sagte Trump dem US-Sender PBS laut Transkript eines Telefoninterviews.