Blick auf Schweizer Inflation

Ebenfalls am Freitag stehen hierzulande die Teuerungszahlen auf dem Programm. Dabei besteht nach Ansicht der Commerzbank wegen des gestiegenen Ölpreises im Januar ein Risiko für eine Überraschung nach oben. Steigende Ölpreise spiegelten sich in der Schweiz normalerweise recht schnell in den Schweizer Transportpreisen wider. Die Transportpreise seien aber nur ein Teil der Inflationsrate und der Effekt könne immer noch durch andere Komponenten wieder ausgeglichen werden. «Dennoch sind die Risiken bei den morgigen Zahlen für uns eher nach oben gerichtet, was für die Schweizerische Nationalbank sicherlich eine Erleichterung wäre», so die Commerzbank.