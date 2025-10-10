Heute dürfte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf den Michigan Consumer Sentiment Index der Universität Michigan richten. Dieser gilt als eine der bedeutendsten Konsumentenumfragen in den USA und als ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Der Index weist auf die Konsumausgaben hin, die wiederum etwa zwei Drittel des US-BIP ausmachen.