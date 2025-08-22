So ist das Währungspaar Euro/Dollar wieder unter die Marke von 1,16 Dollar gesunken. Aktuell kostet der Euro mit 1,1586 Dollar weniger als am Vorabend (1,1610) und als vor 24 Stunden (1,1648). Gegenüber dem Franken hat der Greenback auf 0,8102 von 0,8089 Franken am Vorabend angezogen. Am Donnerstagmorgen ging die US-Devise erst zu 0,8051 Franken über den Tisch. Derweil wird die Gemeinschaftswährung zu 0,9388 Franken und damit nur wenig verändert gehandelt.