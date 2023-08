Die Massnahmen der russischen Notenbank vom Mittwoch zur Stabilisierung der russischen Währung haben am Devisenmarkt keine nachhaltige Wirkung gezeigt. So legten Euro und Dollar zum Rubel im Vergleich zum Vorabend zu. Gegen Mittag mussten für einen Euro 107,5 Rubel gezahlt werden. Am Morgen waren es zeitweise 105,9 Rubel gewesen. Die russische Notenbank will bis Ende des Jahres keine Fremdwährungen mehr ankaufen. Grund für die Entscheidung war der starke Kursverfall der heimischen Währung. Der Euro notiert derzeit zum Rubel so hoch wie seit Ende März 2022 nicht mehr.