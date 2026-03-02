Der Devisenhandel stand am Montag ganz im Zeichen des US-Dollars. Dieser hat im Zuge des Kriegs der USA und Israel gegen den Iran von seiner Rolle als Weltleitwährung profitiert. Wie die Commerzbank in einem aktuellen Kommentar in Erinnerung ruft, profitiert der US-Dollar in der Regel in Kriegssituationen.