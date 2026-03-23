In der Nacht zum Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump mit der Zerstörung von Energieanlagen im Iran gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Strasse von Hormus vollständig und «ohne Drohungen» öffnen. Der Iran reagierte unmittelbar und drohte mit der vollständigen Schliessung der Strasse von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen sollten.