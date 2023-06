Der US-Dollar hat am Mittwoch mit Kursgewinnen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter in Washington legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, signalisierten aber zugleich weitere Anhebungen in diesem Jahr. Der Euro fiel bis auf rund 1,08 US-Dollar zurück, erholte sich zuletzt aber wieder auf 1,0839 Dollar.

14.06.2023 20:58