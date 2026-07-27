Der US-Dollar hat am Montagabend zum Euro und Franken etwas zugelegt und damit einen Teil des davor verlorenen Terrains zurückgewonnen. Der Euro ist zum US-Dollar auf 1,1369 abgerutscht nach 1,1382 am späten Nachmittag. In der ersten Tageshälfte hatte der Kurs noch über der Marke von 1,14 Dollar gestanden.