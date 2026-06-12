Am Freitag ist im Tagesverlauf Bewegung in den Devisenhandel gekommen. Die Aussicht auf einen Durchbruch in den Verhandlungen über eine Befriedung des Nahost liess nicht nur die Ölpreise fallen, sondern setzte auch die US-Währung unter Druck. Diese war seit Beginn des Konflikts zusammen mit dem Ölpreis als sicherer Hafen gesucht.