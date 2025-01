Am Abend kostet ein Euro 1,0421 US-Dollar, am späten Nachmittag waren es 1,0425. Noch am Vorabend lag das Verhältnis bei 1,0276. Zum Franken hat der US-Dollar auf 0,9064 von 0,9070 nochmals etwas nachgelassen. Am Vorabend musste für den Dollar noch 0,9151 Fr. hingelegt werden. Das Euro/Franken-Paar hat sich auf 0,9448 einen Tick abgeschwächt.