Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung am Mittwochmorgen bei 0,7653 Franken nach 0,7667 am Vorabend gehandelt. Am Vortag war der Greenback bis auf einen Tiefstwert von 0,7605 Franken abgesackt. Auch der Euro notiert zum US-Dollar mit 1,2000 etwas höher als am Vorabend mit 1,1975. Am Vorabend war das Paar kurzzeitig bis auf 1,2081 angestiegen und damit den höchsten Stand seit Mitte 2021. Unterdessen tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9183 mehr oder weniger auf der Stelle.