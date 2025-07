Mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes steht in den USA im Tagesverlauf eines der Datenhighlights der Woche im Kalender, heisst es in einem Morgenkommentar der Helaba. So deuteten erste Anzeichen darauf hin, dass die Stimmung in der US-Industrie insgesamt weiterhin gedämpft sei. «Der ISM-Index liegt seit zweieinhalb Jahren mit nur wenigen Ausnahmen unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten und auch im Juni wird sich das nicht ändern», schreiben die Experten.