In der Nacht gab der Euro zum Dollar zwar etwas Terrain Preis, auf 24-Stunden-Sicht notiert er aber deutlich höher. Das EUR/USD-Währungspaar ging im frühen Handel zu 1,0902 um nach 1,0919 am Vorabend. Am Dienstagmorgen hatte das Paar derweil noch bei 1,0865 gehandelt.