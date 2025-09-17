Zum anderen sei angesichts des politischen Drucks auch das Abstimmungsverhältnis interessant. Denn der Trump-Verbündete Stephen Miran werde wohl für einen grossen Schritt stimmen. *«Sollten sich auch Christopher Waller und Michelle Bowman, die schon in der letzten Sitzung entgegen des Konsens für eine Zinssenkung gestimmt hatten, Miran anschliessen, würde auch das sicherlich als Signal für eine Politisierung der Fed interpretiert werden und den Dollar entsprechend unter Druck setzen», so die Commerzbank-Experten.