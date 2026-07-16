Die Analysten der Commerzbank warnen aber, dass wegen des US-Iran-Konflikts die Inflationsrisiken keinesfalls gebannt seien. Zwar schienen sich die Auswirkungen bislang in Grenzen zu halten. Doch die Gefahr von Zweitrundeneffekte bestehe. «Und solange auch der Markt diese Gefahr sieht und daher auf US-Zinserhöhungen setzt, dürfte sich die Dollar-Schwäche in Grenzen halten.»