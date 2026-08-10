Es sei wenig überraschend, dass nach dem Jobbericht die Zinserhöhungserwartungen an die Fed im Nachgang ausgepreist worden seien und der US-Dollar in der Folge unter Druck geraten sei, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Die Korrektur sei indes recht moderat ausgefallen, denn noch immer werde bis Ende Jahr mit einer Zinserhöhung gerechnet.