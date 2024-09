Der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8520 Franken gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9424 mehr oder weniger auf der Stelle, nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht auf Donnerstag wieder über die Marke von 94 Rappen gestiegen war. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1061 höher als am späten Nachmittag mit 1,1037.