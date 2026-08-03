Nach seiner ersten Fed-Sitzung habe Warsh noch den Eindruck von Souveränität an den Märkten hinterlassen, schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. Der Dollar habe damals deutlich profitieren können. Nach seiner zweiten Sitzung vergangene Woche habe sich das Bild dann doch deutlich gedreht: Seine Ansicht, dass man dem Markt doch möglichst wenig Guidance geben müsse, sei alles andere als gut angekommen. Der Dollar geriet daher klar unter Druck, obwohl das Fed an den Zinsen wie erwartet nichts geändert hatte.