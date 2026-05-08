Der «Greenback» wird zurzeit bei 0,7780 Franken gehandelt, nach 0,7797 am Morgen. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat zum Dollar bis gegen Mittag merklich angezogen und kostet aktuell 1,1768 Dollar nach 1,1737 Dollar am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9156 mehr oder weniger auf der Stelle.